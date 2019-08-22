Российский спецназ уличили в наступлении на оплот террористов в Сирии

Российский спецназ участвует в боевых действиях против джихадистов в сирийской провинции Латакия. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные агентством Sputnik, на которых запечатлен ударный российский вертолет Ми-28H, пишет Muraselon News.

Отмечается, что вертолет был задействован в ходе столкновений с силами джихадистов у города Кабани, который находится недалеко от главного опорного пункта боевиков в Латакии — города Джиср-эш-Шугур . Как сообщает агентство, Ми-28Н используется для операций спецназа, а не стандартных военных подразделений.

По данным журналистов, кадры показали, что российский спецназ помогает Сирийской арабской армии не только на севере Хамы и юге Идлиба, но также оказывает поддержку 4-й дивизии САА в Кабани.

В начале августа сообщалось, что российские силы специального назначения организовали успешную засаду на боевиков и убили 11 экстремистов в провинции Идлиб. Спецназ сначала провел атаку в тылу боевиков, а затем организовал операцию против участников группировки «Лива Сукур аш-Шам». Местом проведения атаки стал маленький город Иджаз на юге провинции.

31 июля стало известно, что Воздушно-космические силы России начали наносить массированные удары по позициям боевиков в сельской местности на северо-востоке Латакии.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада , так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

Ударный вертолет Ми-28Н предназначен для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений. Оснащен усиленной бронезащитой и мощным вооружением. В Сирии испытывается модернизированная версия Ми-28УБ.