Начальник Генштаба ВС РФ прибыл в Таджикистан

В столице страны пройдет заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств — участников СНГ.

В столице Таджикистана пройдет заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств — участников СНГ.

Планируется, что главы делегаций Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана рассмотрят актуальные вопросы военного сотрудничества в формате СНГ на заседании, которое пройдет 23 августа.

Также члены Комитета должны обменяться мнениями о военно-политической обстановке на южных границах Содружества и проанализировать современные вызовы и угрозы безопасности государств — участников СНГ.