Начальник Генштаба ВС РФ прибыл в Таджикистан 

В столице страны пройдет заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств — участников СНГ.
Начальник Генштаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов, прибыл в Душанбе. Об этом сообщили «Звезде» в Минобороны РФ.
В столице Таджикистана пройдет заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств — участников СНГ.
Планируется, что главы делегаций Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана рассмотрят актуальные вопросы военного сотрудничества в формате СНГ на заседании, которое пройдет 23 августа.
Также члены Комитета должны обменяться мнениями о военно-политической обстановке на южных границах Содружества и проанализировать современные вызовы и угрозы безопасности государств — участников СНГ.