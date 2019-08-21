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В ЛНР заявили, что сбили ударный беспилотник силовиков 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: © РИА Новости
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила у линии соприкосновения ударный беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, заявил журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства Яков Осадчий.
По его словам, аппарат пытался обойти позиции Народной милиции и направиться в сторону села Веселая Гора.
Осадчий добавил, что беспилотник был оборудован самодельным приспособлением для сброса гранаты ВОГ-25. Все имеющиеся материалы он пообещал передать в Генпрокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам в отношении командира 46-й бригады ВСУ.
Глава пресс-службы подчеркнул, что на фоне очередной встречи контактной группы в Минске украинское командование продолжает попытки дестабилизировать обстановку, в том числе с помощью БПЛА.

Беспилотники ОБСЕ

Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями. Исключение сделано для аппаратов миссии ОБСЕ, которые ведут мониторинг в зоне конфликта.
По данным Народной милиции, украинские силовики намерены препятствовать этому мониторингу, обстреливая беспилотники ОБСЕ из зенитных орудий. Для этого они разместили зенитные установки ЗУ-23-2 в Макарово, Станице Луганской, Счастье и Попасной, заявил офицер пресс-службы Народной милиции Иван Филипоненко.
Он добавил, что силовики повредили асфальтовое покрытие дороги в районе Светлодарска и продолжают устанавливать минно-взрывные заграждения вдоль и поперек дорог, чтобы помешать сотрудникам миссии передвигаться.
"Все выявленные факты также отражены в официальном отчете миссии ОБСЕ", — отметил Филипоненко.
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Комментарии2
Армия , В мире , Войска , Иван Филипоненко , Яков Осадчий , Министерство обороны , ОБСЕ
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