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НАТО не признает испытания крылатой ракеты США доказательством нарушения ДРСМД 

ТАСС + ещё 42 19 минут назад
Фото: Парламентская газета
НАТО даже после испытаний Соединенными Штатами крылатой ракеты, создание которой шло вразрез с положениями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает Россию виновной в прекращении существования этого документа. Такую позицию изложили ТАСС в среду в пресс-службе Североатлантического альянса.
"Страны НАТО согласны, что Россия несет всю ответственность за прекращение действия ДРСМД со 2 августа 2019 года, — заявили в пресс-службе. — США продолжают вести консультации со всеми союзниками по НАТО по проблеме завершения действия ДРСМД. Что касается американских военных возможностей, то их должны комментировать представители США".
Таким образом в НАТО ответили на вопрос, признает ли альянс факт нарушения Вашингтоном ДРМСД в связи с проводившейся в США разработкой запрещенной документом крылатой ракеты наземного базирования в период действия этого соглашения.
Пресс-служба НАТО также процитировала фрагмент заявления генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, сделанного 2 августа, в день прекращения действия документа: "Несмотря на годы переговоров, Россия нарушала ДРСМД, продолжая модернизацию и развертывание ракет SSC-8 (российская ракета 9М729 по классификации альянса — прим. ТАСС). Мы не хотим гонки вооружения, и НАТО не намерена разворачивать новые наземные ядерные ракеты в Европе. Но НАТО ответит в сбалансированной и оборонительной манере на значительную угрозу безопасности альянса от ракет SSC-8".
При этом в альянсе продолжают воздерживаться от комментариев по поводу американских атомных авиабомб, которые, согласно докладу Парламентской ассамблеи НАТО, никогда не вывозились из Европы со времен холодной войны и по-прежнему хранятся на авиабазах в пяти государствах.

Ракетные испытания

18 августа США провели первое испытание крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которую запрещал ДРСМД. При этом ТАСС сообщили в Пентагоне, что Aegis Ashore "является сугубо оборонительной системой". Москва последовательно выражает тревогу по поводу возможного применения объектов Aegis Ashore в Румынии и Польше для запуска крылатых ракет.
В середине марта сотрудники Пентагона заявили, что испытания ракет наземного базирования на дальность, запрещенную в соответствии с ДРСМД, намечалось провести не только в августе, но и ноябре. Согласно этим данным, в ноябре США планируют испытать баллистическую ракету наземного базирования средней дальности. По свидетельству Минобороны США, это будет "совершенно новая ракета", схожая с Pershing II. Американские ракеты Pershing II были уничтожены к 1991 году в рамках выполнения ДРСМД.
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Комментарии
Армия , Оружие , США , Йенс Столтенберг , Министерство обороны , Пентагон , НАТО , ИТАР-ТАСС
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