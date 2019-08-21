«Россия разочарована»: Путин пригрозил США ответом

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«Россия разочарована»: Путин об испытаниях ракеты США 

ТК «Звезда» + ещё 1 52 минуты назад
Глава государства отметил, что Россия будет зеркально отвечать на новые угрозы, связанные с разработкой американской ракеты, запрещенной ДРСМД.
Российский президент Владимир Путин сообщил, что Россия будет работать над ракетными системами средней и меньшей дальности, но не собирается размещать их до подобных мер со стороны США. Об этом лидер РФ сообщил на встрече с финским коллегой Саули Ниинисте.
«Я могу сказать, что мы разочарованы тем, что видим. Безусловно, испытания ракеты средней дальности наземного базирования, что, естественно, противоречит Договору о ракетах средней и меньшей дальности, обостряет ситуацию вообще в сфере безопасности в мире и в Европе, в частности», — сказал Путин.
Он отметил, что в России будет надежно обеспечена безопасность в связи с разработкой новой ракеты США.
По словам главы государства, Россия будет зеркально отвечать на новые угрозы, связанные с разработкой американской ракеты, запрещенной ДРСМД. Путин предполагает, что работа над ней началась задолго до выхода Соединенных Штатов из договора.
США, по мнению лидера РФ, могут запускать новые ракеты Tomahawk из Румынии и Польши — для этого достаточно поменять программное обеспечение.
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Комментарии26
Армия , Видео , Оружие , Политика , ДРСМД , Владимир Путин , США
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