США потеряли военное превосходство в Тихом океане

Соединенные Штаты потеряли военное превосходство в Индо-Тихоокеанском регионе, первенство там захватил Китай , утверждает Центр исследований США Сиднейского университета.

Из опубликованного доклада следует, что США плохо подготовлены к возможному противостоянию с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, американская оборонная стратегия в этом регионе «переживает беспрецедентный кризис», сообщает «Коммерсант».

«Это в своей основе кризис, рожденный несоответствием между стратегическими целями Вашингтона и имеющимися средствами», — говорится в докладе.

Исследователи указывают, что в последнее десятилетие оборонный бюджет США страдает от задержек и непредсказуемости финансирования. У Пентагона из-за этого нет возможности наращивать вооруженные силы и закупать новое вооружение, говорится в докладе. Отмена и задержка внедрения новых программ вооружения привели к отставанию в модернизации вооруженных сил.

Кроме того, последние 20 лет США постоянно участвуют в военных операциях на Ближнем Востоке, что отвлекает средства, которые можно было потратить на поддержание готовности к возможному конфликту с другими сверхдержавами, считают авторы доклада.

Китай, в свою очередь, наращивает запас точных ракет дальнего действия, что серьезно угрожает военным базам, аэродромам, портам и другим военным объектам США и их союзников.

«Все эти объекты могут оказаться бесполезными после точных ударов в первые часы конфликта, ракетная угроза со стороны НОАК ставит под сомнение способность Америки свободно управлять своими силами с передовых площадок по всему региону», — говорится в докладе.

Сейчас у Китая есть около 1,5 тыс. баллистических ракет малой дальности, 450 баллистических ракет средней дальности, 160 баллистических ракет промежуточной дальности. Кроме того, у УНР есть несколько сотен ракет дальнего действия.

Исследователи полагают, что Китай может с использованием ограниченных сил достичь победы еще до того, как США успеют ответить. Особенно это касается территорий вокруг Тайваня, Японского архипелага и в морях Юго-Восточной Азии, говорится в докладе.

«Китай развернул внушительное количество точных ракет и других систем для противодействия вторжению, чтобы подорвать военное превосходство Америки», — заявили авторы доклада.

Указывается, что военный бюджет Китая с 1996 по 2018 год вырос на 900% и в 2019 году составил 177 млрд долларов. Также Китай также проводит модернизацию флота, авиации, кибервойск, спутниковой группировки.

США по-прежнему располагают крупнейшими и самыми развитыми вооруженными силами в мире, остаются центральным элементом противодействия Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. Однако роль их в этом регионе сталкивается с нарастающими сложностями, пишут авторы доклада.