Эксперты предрекли поражение США в войне с Китаем

Соединенные Штаты потеряли свое превосходство в западной части Тихого океана и неспособны противостоять Китаю в случае начала открытого конфликта. К такому выводу пришли специалисты Центра изучений США Сиднейского университета в Австралии

"Американская оборонная стратегия в Индо-Тихоокеанском регионе переживает беспрецедентный кризис. Это в своей основе кризис, рожденный несоответствием между стратегическими целями Вашингтона и имеющимися средствами", — говорится в докладе.

По мнению экспертов, хотя руководство американской армии пытается бороться с этими проблемами, им мешает "устаревший сверхдержавный склад мышления внешнеполитических элит".

Исследователи указывают, что в последнее десятилетие оборонный бюджет США страдает от задержек и непредсказуемости финансирования. У Пентагона из-за этого нет возможности наращивать численность армии и закупать новое вооружение, говорится в докладе. Отмена и задержка внедрения новых программ привели к отставанию в модернизации вооруженных сил.

Кроме того, последние 20 лет США постоянно участвуют в военных операциях на Ближнем Востоке, что отвлекает средства, которые можно было потратить на поддержание готовности к возможному конфликту с другими сверхдержавами, считают авторы доклада.

Эксперты призывают США и их союзников, включая Австралию и Японию, пересмотреть военные бюджеты для противостояния быстро развивающемуся Китаю. По их данным, Народно-освободительная армия Китая разместила около 1,5 тысячи баллистических ракет малой дальности, 450 ракет средней дальности, 160 ракет промежуточной дальности и сотни крылатых ракет наземного базирования большой дальности.

Ранее стало известно, что Китай будет защищать свои интересы, если США разместят ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так в Пекине ответили на выход США из ДРСМД и заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что он выступает за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии.

МИД КНР также подчеркнули, что размещение американских ракет в АТР негативно скажется на международной и региональной безопасности.