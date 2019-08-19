Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью. Как сообщила в понедельник ТАСС представитель Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), речь идет о станциях в Дубне и Кирове

"Международная система мониторинга получила последнее сообщение со станции в Дубне в 03:16:59 (06:16:59 мск) 10 августа 2019 года, со станции в Кирове — в 06:19:31 (09:19:31 мск) 10 августа 2019 года", — заявила она, комментируя сообщение исполнительного секретаря Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ Лассина Зербо, опубликованное накануне в его "Твиттере".

Зербо 18 августа разместил сообщение с изображением предполагаемой траектории возможного распространения инертных газов после ЧП в Северодвинске, где 8 августа во время испытаний произошел взрыв жидкостной двигательной установки. Он также заявил, что ОДВЗЯИ "обсуждает с операторами двух близлежащих станций технические проблемы".

Представитель организации отметила при этом, что "в соответствии со стандартной процедурой, ОДВЗЯИ связалась с операторами станций, как только начались проблемы".

"Они сообщили о перебоях со связью. Мы ожидаем дальнейшую информацию о том, когда станции и/или система связи будут функционировать в полном объеме, — добавила она — Мы продолжаем анализировать данные, получаемые с международных мониторинговых станций, что является частью тестирования и штатной работы системы".

ЧП на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошло 8 августа. Тогда Минобороны РФ сообщило о двух погибших при инциденте с жидкостной двигательной установкой, не уточняя, о какой разработке идет речь. В ночь на 10 августа Росатом сообщил, что жертвами возгорания и последующего взрыва стали пять сотрудников госкорпорации, трое были госпитализированы.

По данным Росгидромета, повышение радиационного фона в Северодвинске после инцидента могло быть вызвано облаком радиоактивных инертных газов, которое быстро рассеялось.