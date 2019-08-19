СМИ напугали США растущей мощью армии Китая

Американцы медленно, но неуклонно сталкиваются с новой реальностью в глобальных отношениях великих держав. Именно она определит траекторию внешней политики Соединенных Штатов в обозримом будущем. Стратегия национальной безопасности США на 2017 год и Стратегия национальной обороны на 2018 год отмечают признание растущей угрозы со стороны Китая нынешней администрацией, всей структурой правительства и обществом в целом. Усиление КНР на мировой арене требует более жесткого подхода к этой стране.

Издание The National Interest подчеркивает, что китайские вооруженные силы хорошо готовы к любой войне. Их возможности позволяют действовать и ниже порога настоящих боевых действий, оказывая, к примеру, поддержку рыболовецким судам КНР, увеличивающим присутствие в спорных водах. Однако подобные операции могут спровоцировать более серьезные конфликты с такими странами как Филиппины Вьетнам или Япония

Несмотря на то, что вооруженные силы Китая не испытывались в боях уже четыре десятилетия, они являются одной из причин растущей уверенности нации. Народно-освободительная армия КНР модернизирована и могла бы стать привлекательным инструментом для китайских лидеров, взвешивающих варианты решения региональных проблем. Поскольку политики и законодатели США рассматривают адекватные варианты ответов и выделяют на это ресурсы налогоплательщиков, возможно, американцам пора повысить осведомленность о вооруженных силах Китая.

Информацию по этому вопросу можно найти в ежегодном докладе Конгрессу по теме «Военные вопросы и события в области безопасности, затрагивающие Китайскую Народную Республику». Документ за 2019 год, подготовленный канцелярией Пентагона , был выпущен 15 августа, пишет издание.

Долгое время эти доклады служили самым важным общедоступным источником информации о китайской армии. Однако версия нынешнего года выходит за рамки обычной отчетности. Она указывает на роль армии в усилиях Китая по завоеванию превосходства в Индо-Тихоокеанском регионе. Эти действия включают целый ряд инициатив в области экономики, внешней политики и национальной безопасности. Доклад, который в основном служил источником для военных аналитиков, становится все более полезным для широкой аудитории, стремящейся понять стратегические цели КНР.

Доклад 2019 года охватывает три области, которые должны представлять интерес для законодателей, лидеров и обывателей, озабоченных защитой американских интересов в течение следующих нескольких десятилетий. Во-первых, в отчете представлен стратегический контекст. В нем отмечается, что армия является лишь одним из аспектов растущей власти Китая и действует за его пределами весьма ограниченным образом по сравнению с другими рычагами. В докладе освещаются глобальные «операции влияния» Китая. Это усилия по созданию «влиятельных сил» или «центров влияния» для вмешательства во внутренние дела других стран, несмотря на заявленную Пекином позицию невмешательства.

Во-вторых, в докладе содержится подробная информация об усилиях президента Си Цзиньпина по реструктуризации армии и мобилизации в китайском обществе ресурсов для создания сил, способных вести региональные войны. Потенциал китайской армии все больше согласуется с региональными целями страны, предоставляя надежные варианты обеспечения территориальных претензий, которые оспариваются США и их союзниками. Речь идет о Тайване, Южном и Восточно-китайском морях, а также территориях вдоль границы с Индией. Новые военные структуры, отвечающие за операции на периферии Китая и за его пределами, готовы к региональным войнам, направленным на ликвидацию последствий десятилетний слабости. Огромные улучшения заметны в стратегической поддержке военных операций из космоса и в киберпространстве. Они увеличивают растущий потенциал регионального доминирования, бросая вызов Соединенным Штатам и их союзникам.

В-третьих, в отчете дается необходимая информация о перспективах. Звучат тревожные сигналы, которые нельзя назвать чрезмерно паникерскими. В докладе отмечается, что китайские лидеры опасаются сдерживания конкуренции, которое отражено в стратегиях безопасности и обороны США. Понимание восприятия этой угрозы Китаем имеет важное значение для разработки стратегий по предотвращению конфликтов.

В докладе подчеркивается важность сохранения открытых линий связи между вооруженными силами США и армией Китая. Они нужны для «поддержания конструктивных, ориентированных на результаты, отношений с Китаем». Хотя Пентагон не хочет помогать китайским военным в наращивании мощи, его двери открыты для решения вопросов, связанных с американскими и китайскими силами в Индо-Тихоокеанском регионе, а также для предотвращения недопонимания в случае кризиса.

Представляя доклад, помощник министра обороны США по вопросам безопасности в тихоокеанском регионе Рэндалл Шривер отметил: «Хотя в Национальной оборонной стратегии делается упор на конкуренцию, мы, конечно же, не стремимся к конфликту с Китаем и не исключаем сотрудничества, когда наши интересы совпадают. Америка и регион процветают там, где торговля, люди и идеи стабильно развиваются, и где Китай участвует в решении проблем, не прибегая к военной силе. Американцы, наши союзники и партнеры должны лучше понимать стратегический ландшафт страны, если мы собираемся разумно мобилизовать ресурсы для долгосрочной конкуренции с Китаем, которая укрепляет эти интересы».

Интересен и еще один факт. Китай больше не является крупнейшим кредитором американской экономики. Его потеснила Япония, которая впервые с мая 2017 года вышла на первое место по объему закупок государственных ценных бумаг США.