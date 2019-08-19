Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп хотел устроить Венесуэле морскую блокаду 

Российская Газета + ещё 1 44 минуты назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп предлагал своим подчиненным начать морскую блокаду Венесуэлы. Глава Белого дома периодически озвучивал эту идею на протяжении полутора лет, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников американской администрации.
Министерство обороны США к пожеланиям лидера страны не прислушилось. По мнению военных, реализация данного предложения не имеет под собой законодательной основы и будет потреблять слишком много ресурсов ВМС США. Ранее постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада призвал Совет Безопасности противостоять ужасным намерениям Вашингтона.
Российская Газета: последние новости
Новая подлодка РФ вышла в море на испытания В Подмосковье женщины-танкистки получили награды The National Interest рассказал о стремительном развитии ВМФ России
Армия , Войска , Оружие , США , Самуэль Монкада , Дональд Трамп , Пентагон , ООН , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине заявили о поимке российского шпиона14
Вяземский вспомнил убившего семью подростка3
Трамп подтвердил намерение купить Гренландию45
Пилот Airbus A321 ответил на предложение Рогозина11
Кадыров рассказал об отказе его отца Путину13
Видео
00:41
«Чудо над Раменским»: реакция Запада на ЧП с А321
Происшествия Катастрофы
00:32
Без НАТО никак: В Норвегии испугались России
Армия Войска
00:50
Появились версии кровавой бойни под Ульяновском
Происшествия Криминал
08:39
«Сообщил Путин»: Чубайс рассказал о дне смерти Маневича
Происшествия Статьи
00:41
Стало известно об отказе суда закрывать свалку у Жуковского
Экология Общество
00:39
Собчак объяснила свое ненормальное поведение
Шоу-бизнес
03:20
Остались без материалов: что мешает Роскосмосу
Наука и техника Статьи
00:15
Подросток-убийца оставил предсмертную записку
Происшествия Криминал
00:16
Американец чудом выжил после удара молнией
Происшествия В мире
00:15
Подросток устроил массовую бойню под Ульяновском
Криминал Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение