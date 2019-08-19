Доказательства участия РФ в боях под Иловайском нашли в Лондоне

Лондонская исследовательская группа Forensic Architecture опубликовала материалы, которые назвала доказательством участия армии РФ в боях под Иловайском в августе 2014 года. Данные из открытых источников собирались по заказу Европейского центра защиты прав человека.

Аналитики нашли множество спутниковых снимков с российскими вооружёнными автоколоннами на территории Украины . Также обнаружено присутствие танков Т-72Б3. В тот момент их использовала только армия РФ, сообщает The Guardian.

Издание ссылается на видео , опубликованное Forensic Architecture. В нём, в частности, утверждается, что в конце августа снимки с российской стороны границы показали движение конвоя, удаляющегося от Украины. Кроме того, 3 сентября, когда завершились бои, колонна военных транспортных средств была замечена в 10 км к югу от Иловайска.

Россия много раз отвергала обвинения в участии частей своей армии в конфликте на Украине.

Ранее News.ru сообщал, что у посольства РФ в Киеве состоялась акция с требованием привлечь к ответственности президента РФ за убийство украинских солдат. «Путин, за Иловайск ответишь!» — под таким лозунгом в столице Украины несколько сотен человек собрались, чтобы выразить своё отношение к тем событиям на Донбассе. Митингующие также зачитали и одобрили декларацию с призывом к России освободить украинских политзаключённых.