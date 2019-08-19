Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доказательства участия РФ в боях под Иловайском нашли в Лондоне 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Лондонская исследовательская группа Forensic Architecture опубликовала материалы, которые назвала доказательством участия армии РФ в боях под Иловайском в августе 2014 года. Данные из открытых источников собирались по заказу Европейского центра защиты прав человека.
Аналитики нашли множество спутниковых снимков с российскими вооружёнными автоколоннами на территории Украины. Также обнаружено присутствие танков Т-72Б3. В тот момент их использовала только армия РФ, сообщает The Guardian.
Издание ссылается на видео, опубликованное Forensic Architecture. В нём, в частности, утверждается, что в конце августа снимки с российской стороны границы показали движение конвоя, удаляющегося от Украины. Кроме того, 3 сентября, когда завершились бои, колонна военных транспортных средств была замечена в 10 км к югу от Иловайска.
Россия много раз отвергала обвинения в участии частей своей армии в конфликте на Украине.
Ранее News.ru сообщал, что у посольства РФ в Киеве состоялась акция с требованием привлечь к ответственности президента РФ за убийство украинских солдат. «Путин, за Иловайск ответишь!» — под таким лозунгом в столице Украины несколько сотен человек собрались, чтобы выразить своё отношение к тем событиям на Донбассе. Митингующие также зачитали и одобрили декларацию с призывом к России освободить украинских политзаключённых.
News.ru: последние новости
Адмирал ответил на статью журнала США о российском флоте Морозный исход предсказали войне России и США Боевики захватили пилота сбитого в Идлибе сирийского истребителя
Комментарии4
Армия , Видео , В мире , Войска , Конфликты , Украина , The Guardian , Иловайск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине заявили о поимке российского шпиона45
Вяземский вспомнил убившего семью подростка3
Трамп подтвердил намерение купить Гренландию46
Пилот Airbus A321 ответил на предложение Рогозина15
Кадыров рассказал об отказе его отца Путину14
Видео
00:41
«Чудо над Раменским»: реакция Запада на ЧП с А321
Происшествия Катастрофы
00:32
Без НАТО никак: В Норвегии испугались России
Армия Войска
00:50
Появились версии кровавой бойни под Ульяновском
Происшествия Криминал
08:39
«Сообщил Путин»: Чубайс рассказал о дне смерти Маневича
Происшествия Статьи
00:41
Стало известно об отказе суда закрывать свалку у Жуковского
Экология Общество
00:39
Собчак объяснила свое ненормальное поведение
Шоу-бизнес
03:20
Остались без материалов: что мешает Роскосмосу
Наука и техника Статьи
00:15
Подросток-убийца оставил предсмертную записку
Происшествия Криминал
00:16
Американец чудом выжил после удара молнией
Происшествия В мире
00:15
Подросток устроил массовую бойню под Ульяновском
Криминал Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение