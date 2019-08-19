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Трамп предостерег Иран от нападения на американские суда 

РИА Новости + ещё 1 41 минуту назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп предостерег Иран от акций против американских судов.
"Они не забирали наши суда, и лучше пусть они этого не делают и впредь", — сказал Трамп журналистам.
По его словам, Иран "хочет говорить" с США по вопросу об иранском танкере, задержанном в Гибралтаре по подозрению в нарушении санкций против Сирии.
"Они (Иран) не знают, как начать (переговоры), потому что они гордый народ", — отметил Трамп.
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. В четверг посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что Grace 1 вскоре покинет Гибралтар. В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.
В субботу суд США выдал ордер на задержание танкера Grace 1, который ранее отпустили власти Гибралтара. По данным минюста США, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов. Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
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Армия , Войска , Оружие , США , Дональд Трамп , ЕС , Иран
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