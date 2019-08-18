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В США раскрыли перспективы ВМФ России 

Lenta.ru + ещё 1 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Военно-морской флот (ВМФ) России стремительно избавляется от старых крупных кораблей в пользу новых малых, тем самым превращаясь из глобальной силы в региональную, пишет The National Interest.
Американский журнал напоминает, что в настоящее время российский военный флот эксплуатирует менее 30 крупных фрегатов, эсминцев и крейсеров, но около 150 корветов, патрульных катеров и противоминных кораблей водоизмещением несколько сотен или тысяч тонн, тогда как Военно-морские силы (ВМС) США, напротив, управляют немногим более 20 малых кораблей и более 100 крупных. Издание также отмечает нарастающие возможности ВМФ Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые опережают российские и приближаются к американским.
Авторы материалы пишут, что американский флот способен в общей сложности переносить около 12 000 наступательных ракет, тогда как китайский — 5 200, а российский — не более 3 300.
«Всего американский флот вытесняет 4,6 миллиона тонн воды. Китайский флот вытесняет 1,8 миллиона тонн. Российский флот вытесняет всего 1,2 миллиона тонн», — уточняет The National Interest.
Отмечается, что вывод из эксплуатации крупных кораблей ВМФ России еще больше увеличит его отставание от флотов США и Китая. Причиной такого положения издание называет устаревание оборудования судостроительных заводов, которые теперь способны выпускать только небольшие корабли.
В августе сообщалось, что российским вкладом в совместное с Норвегией исследование экосистем Баренцева моря стало 35-летнее «готовое к отправке на утилизацию» судно «Вильнюс» проекта 1332РП, которое после поломки оборудования и пожара было «модернизировано».
В том же месяце военный эксперт Павел Лузин заявил, что текущее состояние российской промышленности и приоритетное финансирование стратегических ядерных сил и сухопутных войск не позволят к 2027 году количественно и качественно нарастить возможности ВМФ страны.
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Армия , Войска , Оружие , The National Interest , США
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