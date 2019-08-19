Российский адмирал объяснил оснащённость отечественного флота

Бывший командующий Черноморским флотом России , адмирал Владимир Комоедов рассказал, по каким причинам отечественный флот пошёл по пути создания ракетоносных кораблей — эсминцев, крейсеров, подлодок. По его словам, Москва сделала ставку на «эффективные операции против авианосных групп».

Так Комоедов прокомментировал в эфире НСН статью издания The National Interest, посвященную сравнению ВМФ России и США

В американском журнале говорилось о том, что военные флоты двух стран представляют собой «противоположности». Якобы Вашингтон строит крупные корабли, а Москва небольшие, и поэтому США имеют преимущество на море.

Комоедов объяснил, что Россия не имеет прямых выходов к океанам, за исключением Тихого. Поэтому ей и требуются мобильные корабли и подлодки. США же вместе с Японией имеют прямые выходы и в Тихий океан, и в Атлантический. Они предпочли строить авианосцы, чтобы перебрасывать не только людей, но и авиацию.

У нас закрытый участок на Балтике, закрытые черноморский и средиземноморский театры военных действий. Тихоокеанский флот — единственный, который способен на прямое развёртывание в Тихом океане с Камчатки. Остальные зоны — проливные. Так исторически и географически сложилось, — заметил адмирал.

Ранее News.ru сообщал, что ВМФ России избавляется от старых крупных кораблей в пользу новых малых. Это способствует тому, что он превращается из глобальной силы в региональную, написал The National Interest. При этом увеличивается отставание ВМФ России от военных флотов США и Китая. Журналисты издания уверяют, что американский флот может в общей сложности переносить около 12 тысяч наступательных ракет, китайский — 5,2 тысячи, а российский — не более 3,3 тысячи.