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Российский адмирал объяснил оснащённость отечественного флота 

News.ru + ещё 30 13 минут назад
Фото: globallookpress.com
Бывший командующий Черноморским флотом России, адмирал Владимир Комоедов рассказал, по каким причинам отечественный флот пошёл по пути создания ракетоносных кораблей — эсминцев, крейсеров, подлодок. По его словам, Москва сделала ставку на «эффективные операции против авианосных групп».
Так Комоедов прокомментировал в эфире НСН статью издания The National Interest, посвященную сравнению ВМФ России и США.
В американском журнале говорилось о том, что военные флоты двух стран представляют собой «противоположности». Якобы Вашингтон строит крупные корабли, а Москва небольшие, и поэтому США имеют преимущество на море.
Комоедов объяснил, что Россия не имеет прямых выходов к океанам, за исключением Тихого. Поэтому ей и требуются мобильные корабли и подлодки. США же вместе с Японией имеют прямые выходы и в Тихий океан, и в Атлантический. Они предпочли строить авианосцы, чтобы перебрасывать не только людей, но и авиацию.
У нас закрытый участок на Балтике, закрытые черноморский и средиземноморский театры военных действий. Тихоокеанский флот — единственный, который способен на прямое развёртывание в Тихом океане с Камчатки. Остальные зоны — проливные. Так исторически и географически сложилось, — заметил адмирал.
Ранее News.ru сообщал, что ВМФ России избавляется от старых крупных кораблей в пользу новых малых. Это способствует тому, что он превращается из глобальной силы в региональную, написал The National Interest. При этом увеличивается отставание ВМФ России от военных флотов США и Китая. Журналисты издания уверяют, что американский флот может в общей сложности переносить около 12 тысяч наступательных ракет, китайский — 5,2 тысячи, а российский — не более 3,3 тысячи.
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Комментарии37
Армия , Войска , Оружие , Владимир Комоедов , The National Interest , США
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