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Шойгу предложил НАТО посоперничать с Россией на Армейских играх 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 36 минут назад
Россия будет рада видеть на Армейских международных играх команды стран НАТО, заявил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.
По его словам, российские военные будут рады «не только встречать их здесь, но посмотреть на их технику, посмотреть, на что они способны», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».
Министр подчеркнул, что сторонам «лучше понять друг друга» на АрМИ, «чем ждать, когда для этого представится какая-то другая возможность», которой хотелось бы избежать.
Шойгу отметил, что при создании международного конкурса членов НАТО приглашали, многие из них «давали свое согласие».
Он заявил, что в рамках АрМИ «вышли на состязания конструкторских бюро, технологий, здесь же отрабатываются топливо, масла, боеприпасы, приборы наведения, связь, двигатели, ходовая часть». Участники получают возможность продемонстрировать свою технику и посмотреть на технику других государств, передает РИА «Новости».
В субботу Россия победила в конкурсе «Танковый биатлон» на АрМИ — 2019.
Армейские международные игры прошли с 3 по 17 августа. В них приняли участие команды 37 государств общей численностью более 5 тыс. человек.
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Комментарии10
Армия , Войска , Оружие , Сергей Шойгу , Министерство обороны , НАТО , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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