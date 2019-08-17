Шойгу предложил НАТО посоперничать с Россией на Армейских играх

По его словам, российские военные будут рады «не только встречать их здесь, но посмотреть на их технику, посмотреть, на что они способны», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

Министр подчеркнул, что сторонам «лучше понять друг друга» на АрМИ, «чем ждать, когда для этого представится какая-то другая возможность», которой хотелось бы избежать.

Шойгу отметил, что при создании международного конкурса членов НАТО приглашали, многие из них «давали свое согласие».

Он заявил, что в рамках АрМИ «вышли на состязания конструкторских бюро, технологий, здесь же отрабатываются топливо, масла, боеприпасы, приборы наведения, связь, двигатели, ходовая часть». Участники получают возможность продемонстрировать свою технику и посмотреть на технику других государств, передает РИА «Новости».

В субботу Россия победила в конкурсе «Танковый биатлон» на АрМИ — 2019.

Армейские международные игры прошли с 3 по 17 августа. В них приняли участие команды 37 государств общей численностью более 5 тыс. человек.