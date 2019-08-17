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СМИ: на западе Украины упал военный вертолет 

ТАСС 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Военный вертолет Ми-2 потерпел крушение во Львовской области Украины. Об этом сообщило в субботу местное информагентство "Дело" со ссылкой на свои источники в военной прокуратуре.
"В Бродовском районе Львовщины потерпел крушение военный вертолет Ми-2. На месте работают правоохранительные органы. Сообщается, что обошлось без жертв", — сказано в сообщении.
В Минобороны Украины пока не комментируют эту информацию.
Ми-2 — советский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Широко применяется для выполнения множества гражданских и военных задач. Массовое производство этих вертолетов завершилось в 1992 году, к тому моменту было построено свыше 5400 машин.
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Армия , Катастрофы , Происшествия , Украина , Министерство обороны , МВД
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