СМИ: на западе Украины упал военный вертолет

Военный вертолет Ми-2 потерпел крушение во Львовской области Украины . Об этом сообщило в субботу местное информагентство "Дело" со ссылкой на свои источники в военной прокуратуре.

"В Бродовском районе Львовщины потерпел крушение военный вертолет Ми-2. На месте работают правоохранительные органы. Сообщается, что обошлось без жертв", — сказано в сообщении.

Минобороны Украины пока не комментируют эту информацию.

Ми-2 — советский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Широко применяется для выполнения множества гражданских и военных задач. Массовое производство этих вертолетов завершилось в 1992 году, к тому моменту было построено свыше 5400 машин.