Первых жертв НАТО из-за войны с Россией назвали в США

Эстония, Латвия, Литва и Польша могут стать первыми жертвами среди стран-членов НАТО со стороны Военно-морского флота (ВМФ) России , пишет в Naval War College Review американский военный эксперт Томас-Дарелл Янг.

«Все военно-морские силы, действующие в Балтийском море, сталкиваются с серьезными физическими проблемами», — уверен специалист.

Эксперт упоминает: небольшую глубину моря, наличие в нем свыше 2,5 тысячи различный судов и кораблей, а также оставшиеся после Второй мировой войны и до сих пор не найденные от 40 до 50 тысяч морских мин.

По мнению Янга, подобные обстоятельства в совокупности создают сложную гидроакустическую среду для ведения противолодочных мероприятий.

По мнению специалиста, в настоящее время наилучшие перспективы развития флота имеет Польша, а наихудшие — Эстония. Выходом из сложившейся ситуации эксперт видит объединение военно-морских возможностей трех прибалтийских государств-членов НАТО.

В августе военный эксперт Павел Лузин заявил, что текущее состояние российской промышленности и приоритетное финансирование стратегических ядерных сил и сухопутных войск не позволят к 2027 году количественно и качественно нарастить возможности ВМФ страны.