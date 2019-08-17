Названы первые жертвы НАТО из-за войны с Россией

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Первых жертв НАТО из-за войны с Россией назвали в США 

Lenta.ru + ещё 1 47 минут назад
Эстония, Латвия, Литва и Польша могут стать первыми жертвами среди стран-членов НАТО со стороны Военно-морского флота (ВМФ) России, пишет в Naval War College Review американский военный эксперт Томас-Дарелл Янг.
«Все военно-морские силы, действующие в Балтийском море, сталкиваются с серьезными физическими проблемами», — уверен специалист.
Эксперт упоминает: небольшую глубину моря, наличие в нем свыше 2,5 тысячи различный судов и кораблей, а также оставшиеся после Второй мировой войны и до сих пор не найденные от 40 до 50 тысяч морских мин.
По мнению Янга, подобные обстоятельства в совокупности создают сложную гидроакустическую среду для ведения противолодочных мероприятий.
По мнению специалиста, в настоящее время наилучшие перспективы развития флота имеет Польша, а наихудшие — Эстония. Выходом из сложившейся ситуации эксперт видит объединение военно-морских возможностей трех прибалтийских государств-членов НАТО.
В августе военный эксперт Павел Лузин заявил, что текущее состояние российской промышленности и приоритетное финансирование стратегических ядерных сил и сухопутных войск не позволят к 2027 году количественно и качественно нарастить возможности ВМФ страны.
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Армия , Видео , Войска , НАТО , Латвия , Литва , Польша , США , Эстония
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