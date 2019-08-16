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Ученые спрогнозировали последствиях возможной ядерной войны между Россией и США 

Ura.Ru 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Ученые из Университета Рутгерса в Нью-Джерси создали 4D-модель последствий глобальной ядерной войны между Россией и США. По их мнению, после взрыва Земля окажется в черной ледяной мгле на несколько лет.
Ученые разработали модель, которая способна учитывать воздействие на атмосферу на высоте 140 километров над поверхностью планеты. По их прогнозу, после ядерной войны на планете может наступить «десятилетняя зима», что приведет к существенному понижению температур и постоянной темноте. При этом максимум температуры будет составлять 9 градусов тепла, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на «Журнал геофизических исследований» (Journal of Geophysical Research).
Исследователи подчеркнули, что после ядерного взрыва на планете начнутся пожары с выбросами в атмосферу порядка 147 млн тонн сажи. Земля покроется сажей, остатки горения соберутся в облака, которые погасят солнечный свет. Чтобы сажа развеялась и снова засветило солнце понадобится до семи лет.
«Полномасштабная ядерная атака станет самоубийством для страны, которая решится ее провести», — делают выводы ученые.
Они отмечают, что применение ядерного оружия Россией и США будет иметь катастрофические последствия для всего мира. Ученые говорят о том, что политики должны быть в курсе возможного варианта развития событий и учитывать эту информацию при принятии решений.
Американский журнал в июне предупредил о риске начала ядерной войны между Индией и Пакистаном из-за испытания гиперзвуковой ракеты.
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Армия , Оружие , РЕН ТВ , США
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