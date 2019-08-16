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Названы последствия ядерной войны между Россией и США 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Reuters
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в «10-летнюю ядерную зиму». К таким выводам пришли ученые Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований США и Университета Колорадо. На публикацию в Journal of Geophysical Research обратило внимание Daily Mail.
В частности, специалисты выяснили, что ядерные взрывы повлекут за собой массовые пожары и масштабные выбросы сажи в атмосферу (порядка 147 миллионов тонн). Сажа в свою очередь соберется в облака и ограничит солнечный свет, что может привести к падению средней температуры на девять градусов по Цельсию.
«Ветры в стратосфере заставили бы эти сажевые аэрозоли окружить весь земной шар в течение нескольких недель, погружая Землю в длительную ядерную зиму», — говорится в материале.
Согласно прогнозам, для того, чтобы завеса сажи развеялась, потребуется около семи лет, еще три года — чтобы восстановился нормальный уровень света.
Кроме того, прогнозируется, что ядерная война способна привести к коллапсу муссонов и сильным колебаниям температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, что впоследствии окажет заметное влияние на климат.
«Полномасштабная ядерная атака станет "самоубийством" для страны, которая решится ее провести », — указано в статье.
Утверждается, что применение ядерного оружия Россией и США таким образом будет иметь катастрофические последствия для всего мира.
Специалисты подчеркнули, что политики в таком случае должны быть в курсе возможного развития событий и учитывать эту информацию при принятии решений.
«В конечном счете, необходимо сокращение ядерных арсеналов и разоружение всех ядерных сторон», — отмечается в тексте.
Согласно выводам авторов исследования, их результаты в целом подтверждают прогнозы прежних климатических моделей атмосферы, в которых также рассматривалось возможное влияние ядерной войны на климат.
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Армия , Оружие , США
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