Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Легкие бронетранспортеры вооружили противотанковым «Копьем» в ПМР 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: Twitter
В социальных сетях положительно оценили появление у военных непризнанной Приднестровской Молдавской Республики мобильных противотанковых установок, созданных на основе бронированных транспортеров ГТ-МУ.
В качестве основного вооружения на них используется 73-мм станковый противотанковый гранатомет СПГ-9 "Копье", весящий 47,5 кг.
Разработанное в 60-е годы орудие способно поражать цели на дистанции до 1300 м. Дальность же прямого выстрела составляет 800 м. Бронепробиваемость — 400 мм.
Существует также осколочная граната для уничтожения живой силы на расстоянии до 4500 м. Скорострельность — 6 выстрелов минуту.
Если говорить о бронетранспортере, то, как отмечается, он не особо известен за рубежом. Машина интересна своей компактностью: она весит всего 5 800 кг, имеет длину 5 146 мм, ширину — 2 470 мм, высоту — всего 1 700 мм. В экипаж входят 2 человека, десант — до 10 бойцов. Бронирование — противопульное.
На различных модификациях применяются как карбюраторные двигатели мощностью 115 л.с., так и дизельные, 175-сильные. Соответственно, в первом варианте максимальная скорость по шоссе может составлять 55 км/ч, во втором — до 60 км/ч. ГТ-МУ преодолевает водные преграды вплавь, развивая скорость до 6 км/ч. Запас хода по топливу — 500 км.
В блоге Oryx отмечается, что в приднестровцы создали платформу, идеально подходящую для миссий огневой поддержки, уничтожения транспортных средств, укреплений войск противника, а также для действий из засад.
Ранее сообщалось, что промышленность непризнанной ПМР выпускает тяжелые БТР на основе гусеничных минных заградителей ГМЗ. Также на базе "Камаз-4310" изготовлена реактивная установка залпового огня 2СТ с 48 направляющими.
Российская Газета: последние новости
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие Бронетранспортер БТР-4Е стал причиной медиавойны на Украине Сирийские силы ПВО отразили ракетную атаку на западе страны
Комментарии
Армия , Оружие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обвинили в терроре украинских рыбаков68
Самолет UTair вернулся во Внуково из-за птицы23
В самолет «Победы» попала птица87
Пилот севшего в поле самолета госпитализирован53
«Сказал падишаху»: Кадыров рассказал о разговоре с Путиным4
Видео
02:29
Командир севшего в поле Airbus принес извинения
Происшествия
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
00:44
Названы районы Приморья с опасной паводковой ситуацией
Катастрофы Общество
00:40
«Коньячный стрелок» из Подмосковья оказался иностранцем
Криминал Происшествия
00:36
У КНДР появилось гиперзвуковое оружие
Оружие Армия
01:01
Спецназовец пошел на штурм квартиры и потерпел неудачу
Происшествия
00:36
США пригрозили всем, кто связан с иранским танкером
В мире
00:55
Штурм спецназа пошел не по плану
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
03:36
Россиянам может грозить новый штраф
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение