Легкие бронетранспортеры вооружили противотанковым «Копьем» в ПМР

В социальных сетях положительно оценили появление у военных непризнанной Приднестровской Молдавской Республики мобильных противотанковых установок, созданных на основе бронированных транспортеров ГТ-МУ.

В качестве основного вооружения на них используется 73-мм станковый противотанковый гранатомет СПГ-9 "Копье", весящий 47,5 кг.

Разработанное в 60-е годы орудие способно поражать цели на дистанции до 1300 м. Дальность же прямого выстрела составляет 800 м. Бронепробиваемость — 400 мм.

Существует также осколочная граната для уничтожения живой силы на расстоянии до 4500 м. Скорострельность — 6 выстрелов минуту.

Если говорить о бронетранспортере, то, как отмечается, он не особо известен за рубежом. Машина интересна своей компактностью: она весит всего 5 800 кг, имеет длину 5 146 мм, ширину — 2 470 мм, высоту — всего 1 700 мм. В экипаж входят 2 человека, десант — до 10 бойцов. Бронирование — противопульное.

На различных модификациях применяются как карбюраторные двигатели мощностью 115 л.с., так и дизельные, 175-сильные. Соответственно, в первом варианте максимальная скорость по шоссе может составлять 55 км/ч, во втором — до 60 км/ч. ГТ-МУ преодолевает водные преграды вплавь, развивая скорость до 6 км/ч. Запас хода по топливу — 500 км.

В блоге Oryx отмечается, что в приднестровцы создали платформу, идеально подходящую для миссий огневой поддержки, уничтожения транспортных средств, укреплений войск противника, а также для действий из засад.

Ранее сообщалось, что промышленность непризнанной ПМР выпускает тяжелые БТР на основе гусеничных минных заградителей ГМЗ. Также на базе "Камаз-4310" изготовлена реактивная установка залпового огня 2СТ с 48 направляющими.