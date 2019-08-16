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На МАКС-2019 впервые покажут новейшие Су-57 и Ил-112 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Посетители МАКС-2019 впервые увидят экспортный вариант новейшего истребителя пятого поколения Су-57Э и военно-транспортного самолета Ил-112ВЭ, сообщили в пресс-службе Рособоронэкспорта (входит в Ростех).
«На МАКС-2019 российские производители впервые представят самые горячие и ожидаемые новинки последних лет — многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57Э и легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ», — заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
По его словам, Рособоронэкспорт готов по желанию иностранных партнеров провести презентации этих самолетов и открыть новую страницу в продвижении ультрасовременных авиационных комплексов на мировой рынок.
«Уверен, интерес к ним будет колоссальным», — добавил Михеев, передает РИА «Новости».
В компании отметили, что перспективный многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57Э и легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ получили всю необходимую экспортную документацию и Рособоронэкспорт может предлагать их иностранным заказчикам.
Ранее в августе также говорилось, что истребители пятого поколения Су-57 впервые примут участие в розыгрыше тактических эпизодов конкурса «Авиадартс-2019» в рамках Армейских международных играх, сообщили в пресс-центре игр.
Серийное производство Су-57 для российского Минобороны началось в конце июля. Минобороны заказало 76 истребителей.
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Комментарии
Армия , Оружие , Александр Михеев , Министерство обороны , Рособоронэкспорт , Авиационно-космический салон МАКС , РИА Новости
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