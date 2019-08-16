Бронетранспортер БТР-4Е стал причиной медиавойны на Украине

Министерство обороны Украины и Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. А. Морозова начали настоящую медиавойну. Спорят по поводу выпуска и закупки бронетранспортеров БТР-4Е. Но в центре разногласий и другая бронетехника,

Производители уверены, что в ВСУ все делают для того, чтобы "завалить" бронеавтомобиль "Дозор", который выпускают на Харьковском заводе транспортного машиностроения, входящем в "Укроборонпром" , и закупать технику в Польше Канаде . Здесь считают, что ответственность за провал "Дозора" целиком и полностью лежит на менеджменте "Укроборонпрома". И за него пока никто так и не ответил, зато частенько ездили с макетом "Дозора" на всевозможные мировые выставки, в основном в курортных местах.

А завод работает и ремонтирует технику. Не так давно завершил ремонт и модернизацию 10 танков Т-64БВ ВСУ. Эти машины весной прибыли из района ведения боевых действий на Донбассе. Специалисты предприятия возобновили работу почти всех систем и агрегатов, заменили неисправные приборы, проверили работу вооружения, а также установили современные средства связи, аппаратуру спутниковой навигации и даже камеры заднего вида.

СМИ Украины пишут, что Минобороны Украины создало условия для уничтожения Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. А. А. Морозова. Предприятие вынуждено перевести почти тысячный коллектив на двухдневную рабочую неделю и выплатить 82 миллиона гривен штрафа. Причина — в прекращении финансирования производства БТР-4Е из-за неспособности частной компании производить необходимое количество стальных корпусов.

В Минобороны Украины считают, что обвинения абсолютно безосновательны, а факты, распространенные рядом информационных агентств, не имеют достоверного подтверждения. В пресс-релизе отмечается, что ведомство с 2014 года планирует средства в государственном оборонном заказе на закупку бронетехники производства ГП "ХКБМ".

Последний такой контракт, заключенный в 2017 году на поставку бронетранспортеров БТР-4Е, вообще был разорван с целью недопущения банкротства предприятия по причине невозможности изготовить технику в полном объеме. В настоящее время предприятие полностью сорвало сроки изготовления и поставок продукции, которая крайне необходима ВСУ. Срыв привел к негативным последствиям, заявляют в Минобороны.

В ведомстве уверены, что производители хотят одного: отказа от взыскания штрафных санкций за невыполнение условий контракта и переноса сроков поставки бронетранспортеров почти на год. В официальной информации отметили, что министр обороны Украины направил соответствующие обращения к высшему руководству государства.