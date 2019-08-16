Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты назвали преимущества С-400 над американскими аналогами 

RT на русском 37 минут назад
Фото: РИА Новости
По мнению ряда военных экспертов, зенитно-ракетные комплексы С-400 превосходят аналогичные системы, в том числе американские противоракетные комплексы Patriot, пишет Daily Express. Отмечается, что помимо своей высокой эффективности российские системы привлекают ещё и сравнительно невысокой стоимостью.
Как пишет издание, эксперты полагают, что сложные датчики, которые способны бороться со стелс-технологиями, точность прицеливания, а также дальность удара делают С-400 одной из самых эффективных в мире систем.
Так, С-400 способны уничтожать цели на расстоянии до 400 км и на высоте до 27 км над уровнем моря.
Кроме того, по словам специалиста из Университета Бирмингема Ричарда Коннолли, ещё более привлекательным этот комплекс делает его дешевизна по сравнению с аналогами.
«С-400 превосходит любую другую аналогичную систему, даже американский Patriot», — приводит Daily Express слова бывшего заместителя главы ВВС Индии Капила Кака.
Ранее глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что элементы второй батареи российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 доставят в Турцию в августе-сентябре. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что выбор Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 преследует сугубо коммерческие интересы.
RT на русском: последние новости
Трамп заявил, что страны НАТО увеличили расходы на оборону Расчёты беспилотников ЗВО провели учения в Ленобласти Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей
Комментарии
Армия , Оружие , Реджеп Эрдоган , Хулуси Акар , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ48
От Путина уходит один из самых опытных советников314
Посольство России высмеяло Латвию125
РФ обвинили во влиянии на Африку113
В РФ рассказали о «контролировавшей полмира» АПЛ50
Видео
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
00:40
«Коньячный стрелок» из Подмосковья оказался иностранцем
Криминал Происшествия
00:36
У КНДР появилось гиперзвуковое оружие
Оружие Армия
01:01
Спецназовец пошел на штурм квартиры и потерпел неудачу
Происшествия
00:36
США пригрозили всем, кто связан с иранским танкером
В мире
00:55
Штурм спецназа пошел не по плану
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
00:24
РФ пригрозила оставить Китай без леса
Политика Экология
00:24
Виновниками ЧП с А321 назвали чаек с мусорного полигона
Происшествия
02:46
Пока вы не уснули: названо условие передачи Курил Японии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение