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Сирия перехватила израильскую ракету над Хамой 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Google Earth
Военно-воздушные силы Сирии перехватили вражескую ракету в районе города Масьяф в мухафазе Хама. По данным военных, она была выпущена с территории Ливана.
Это дало сирийским ВВС основания полагать, что ракету выпустили израильские военные.
Кроме того, ракета была перехвачена вблизи города Мешта-эль-Хелу в мухафазе Тартус. Она была запущена в направлении порта провинциальной столицы, передаёт Al-Masdar.
Ранее News.ru писал, что террористы утверждают, что подбили истребитель Су-22 сирийских ВВС и он упал между городами Хан-Шейхун и Эль-Таманаа в провинции Идлиб. Лётчик катапультировался, но был захвачен боевиками запрещённой в России исламистской группировки «Джебхат ан-Нусра».
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Армия , Оружие , Ливан , Масьяф , Сирия
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