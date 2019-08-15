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Расчёты беспилотников ЗВО провели учения в Ленобласти 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: mil.ru
Расчёты беспилотных летательных аппаратов мотострелкового соединения Западного военного округа провели учения на полигоне в Ленинградской области, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Операторы БЛА ближнего действия «Элерон-3» и малой дальности «Орлан-10» отработали воздушную разведку и передали координаты найденных целей на командный пункт артиллерии.
Со своей стороны, артиллеристы поразили скрытые объекты условного противника.
Воздушная разведка с использованием беспилотников проходит во время маршей и при проведении учений и плановых полевых занятий.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что военнослужащие ЧФ выполнили электронные пуски ракет по морской и береговым целям.
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Армия , Оружие , Ленинградская область
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