Истребитель F-35 установил новый рекорд

Американцы похвастались рекордом малозаметного многофункционального истребителя-бомбардировщика пятого поколения с укороченным взлётом и вертикальной посадкой F-35B, который выполнил боевую задачу в кратчайшие сроки.

Малозаметный многофункциональный американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения с укороченным взлётом и вертикальной посадкой F-35B Корпуса морской пехоты США , приписанный к базе «Пендлтон», расположенной на побережье Южной Калифорнии поблизости от Сан-Диего, поднялся в воздух с универсального десантного корабля типа Wasp и нанёс удар по надводной цели в Тихом океане.

Для атаки применялись авиабомбы GBU-32 и GBU-12 Paveway II с лазерным наведением. После этого истребитель-бомбардировщик F-35B вернулся на корабль, где был снова заправлен и загружен боекомплектом, после чего вылетел на выполнение другой боевой задачи и уничтожил ещё одну надводную цель. Корпус морской пехоты США не сообщает точное время выполнения задания, однако заявляет, что оно является рекордно коротким.

Нет данных и о том, на каком расстоянии от базы находился десантный корабль Wasp, где была расположена цель или за какое время истребитель с укороченным взлётом и вертикальной посадкой был полностью заправлен и перезаряжен. Во время атаки цели F-35B также использовал авиапушку GAU-22, которая позволяет стрелять из четырёх стволов со скоростью около 3300 выстрелов в минуту.