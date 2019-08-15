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Истребитель F-35 установил новый рекорд 

Популярная механика 4 часа назад
Фото: Популярная механика
Американцы похвастались рекордом малозаметного многофункционального истребителя-бомбардировщика пятого поколения с укороченным взлётом и вертикальной посадкой F-35B, который выполнил боевую задачу в кратчайшие сроки.
Малозаметный многофункциональный американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения с укороченным взлётом и вертикальной посадкой F-35B Корпуса морской пехоты США, приписанный к базе «Пендлтон», расположенной на побережье Южной Калифорнии поблизости от Сан-Диего, поднялся в воздух с универсального десантного корабля типа Wasp и нанёс удар по надводной цели в Тихом океане.
Для атаки применялись авиабомбы GBU-32 и GBU-12 Paveway II с лазерным наведением. После этого истребитель-бомбардировщик F-35B вернулся на корабль, где был снова заправлен и загружен боекомплектом, после чего вылетел на выполнение другой боевой задачи и уничтожил ещё одну надводную цель. Корпус морской пехоты США не сообщает точное время выполнения задания, однако заявляет, что оно является рекордно коротким.
Нет данных и о том, на каком расстоянии от базы находился десантный корабль Wasp, где была расположена цель или за какое время истребитель с укороченным взлётом и вертикальной посадкой был полностью заправлен и перезаряжен. Во время атаки цели F-35B также использовал авиапушку GAU-22, которая позволяет стрелять из четырёх стволов со скоростью около 3300 выстрелов в минуту.
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Армия , Оружие , США
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