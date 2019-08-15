БМП-3 ляжет в основу нового лёгкого танка

Курганский машиностроительный завод готовит несколько новых боевых машин на шасси БМП-3. Одной из новинок окажется лёгкий танк.

Специальное конструкторское бюро машиностроения (АО "СКБМ") в рамках празднования своего 65-летия объявило о планах на ближайшее будущее. Специалисты СКБМ готовят модернизацию БМД-4М и БТР-МДМ, а также работают над обновлением БМП-2, БМП-3 и их шасси. Другим проектом является оснащение гражданского вездехода ТМ-140 боевым телеуправляемым модулем с пулемётом и адаптация этой техники для нужд силовых структур.

В Кургане готовятся расширять линейку боевых машин на шасси БМП-3. В частности, подтверждено создание на основе боевой машины пехоты техники средств инженерной разведки и разминирования по заказу Минобороны России

Кроме того БМП-3 ляжет в основу бронетранспортёра БТ-3Ф для морской пехоты, а самым ожидаемым проектом является новый лёгкий танк — для него возьмут шасси БМП-3 и боевое отделение от самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1". Сроки появления такой техники Курганмашзавод не раскрывает.