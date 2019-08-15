Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия и Венесуэла заключили договор о визитах военных кораблей 

News.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес подписали договор о визитах военных кораблей в порты обеих стран.
Соглашение было одобрено во время встречи, которая состоялась в Москве. В ходе переговоров главы ведомств также обсудили сотрудничество в военной и военно-технической сферах, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Москва выступает против блокировки Вашингтоном активов Венесуэлы. МИД РФ призвал прекратить раскручивание «санкционной спирали» в отношении Каракаса.
News.ru: последние новости
Боевики захватили пилота сбитого в Идлибе сирийского истребителя Манёвр истребителя РФ во время инцидента с Шойгу сочли в НАТО опасным Эрдоган анонсировал новую «историческую победу»
Армия , Азия , Африка , Войска , Политика , Сергей Шойгу , МИД , РИА Новости , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разработчик из СССР ответил на обвинения США2
Блогеры Украины поглумились над выжившими в ЧП с A32111
Россия и Нидерланды по-тихому обсудили сбитый «Боинг»23
Зеленский запланировал возвращение Крыма и Донбасса105
Пассажирам А321 выплатят компенсацию3
Видео
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
00:24
РФ пригрозила оставить Китай без леса
Политика Экология
00:24
Виновниками ЧП с А321 назвали чаек с мусорного полигона
Происшествия
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
03:15
Украина пожизненно обеспечит Порошенко
Украина В мире
00:50
«Пил болотную воду»: что пережил пропавший в лесу мальчик
Происшествия Статьи
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:42
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ
Армия Оружие
00:24
Пилот после аварийной посадки попал на видео
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение