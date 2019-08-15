Россия и Венесуэла заключили договор о визитах военных кораблей

Венесуэлы Министры обороны России Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес подписали договор о визитах военных кораблей в порты обеих стран.

Соглашение было одобрено во время встречи, которая состоялась в Москве. В ходе переговоров главы ведомств также обсудили сотрудничество в военной и военно-технической сферах, передаёт РИА Новости.