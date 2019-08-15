Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес подписали договор о визитах военных кораблей в порты обеих стран.
Соглашение было одобрено во время встречи, которая состоялась в Москве. В ходе переговоров главы ведомств также обсудили сотрудничество в военной и военно-технической сферах, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Москва выступает против блокировки Вашингтоном активов Венесуэлы. МИД РФ призвал прекратить раскручивание «санкционной спирали» в отношении Каракаса.