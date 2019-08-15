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Российский ракетный крейсер зашел в пролив Ла-Манш 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: Минобороны России
В течение суток отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с крейсером «Маршал Устинов» пройдет проливом Па-де-Кале и продолжит свое движение в южном направлении.
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, среди которых спасательный буксир «СБ-406» и средний морской танкер «Вязьма», зашли в Ла-Манш.
В течение ближайших суток они пройдут проливом Па-де-Кале и продолжат свое движение в южном направлении.
Как сообщили в Минобороны России, на переходе Северным морем экипаж «Маршала Устинова» отработал тренировки по противолодочной и противовоздушной обороне.
Отмечается, что экипаж крейсера примет участие в учениях с другими кораблями Военно-Морского Флота России, а также с кораблями иностранных ВМС. Экипажи Северного флота также совершат ряд деловых заходов в порты стран Африки и Средиземноморского региона.
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