Российский ракетный крейсер зашел в пролив Ла-Манш

В течение суток отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с крейсером «Маршал Устинов» пройдет проливом Па-де-Кале и продолжит свое движение в южном направлении.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, среди которых спасательный буксир «СБ-406» и средний морской танкер «Вязьма», зашли в Ла-Манш.

В течение ближайших суток они пройдут проливом Па-де-Кале и продолжат свое движение в южном направлении.

Как сообщили в Минобороны России, на переходе Северным морем экипаж «Маршала Устинова» отработал тренировки по противолодочной и противовоздушной обороне.

Отмечается, что экипаж крейсера примет участие в учениях с другими кораблями Военно-Морского Флота России, а также с кораблями иностранных ВМС. Экипажи Северного флота также совершат ряд деловых заходов в порты стран Африки и Средиземноморского региона.