Названы три «провальных» проекта вооружений РФ

Издание Business Insider назвало три «провальных» разработки нового российского вооружения, пишет «Взгляд».

Так, по мнению издания, в мае 2018 года Россия сообщила о применении боевого робота «Уран-9» в Сирии. Однако уже в июне российские официальные лица на конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности» признали, что «Уран-9» не работает, после чего упоминания о нем в прессе прекратились.

Business Insider также вспомнил о камуфляже-хамелеоне в стиле «Хищника», который в 2018 году анонсировал «Ростех».

Сообщалось, что он может менять цвет в зависимости от условий окружающей среды. Технология прогремела на весь мир, однако демонстрации так и не последовало, говорится в материале.

В качестве третьего примера портал приводит крылатую ракету с ядерным двигателем «Буревестник» и называет ее «национальным позором». Утверждается, что Россия провела четыре испытания этой ракеты с ноября 2017 года по февраль 2018 года, но ядерный двигатель якобы так и не смогли запустить, а последнее испытание 8 августа на военном полигоне под Северодвинском привело к потере ракеты и человеческим жертвам.