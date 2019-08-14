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Названы три «провальных» проекта вооружений РФ 

Рамблер + ещё 1 5 минут назад
Издание Business Insider назвало три «провальных» разработки нового российского вооружения, пишет «Взгляд».
Так, по мнению издания, в мае 2018 года Россия сообщила о применении боевого робота «Уран-9» в Сирии. Однако уже в июне российские официальные лица на конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности» признали, что «Уран-9» не работает, после чего упоминания о нем в прессе прекратились.
Генерал назвал ядерный «Буревестник» небезопасным
Business Insider также вспомнил о камуфляже-хамелеоне в стиле «Хищника», который в 2018 году анонсировал «Ростех».
Сообщалось, что он может менять цвет в зависимости от условий окружающей среды. Технология прогремела на весь мир, однако демонстрации так и не последовало, говорится в материале.
В качестве третьего примера портал приводит крылатую ракету с ядерным двигателем «Буревестник» и называет ее «национальным позором». Утверждается, что Россия провела четыре испытания этой ракеты с ноября 2017 года по февраль 2018 года, но ядерный двигатель якобы так и не смогли запустить, а последнее испытание 8 августа на военном полигоне под Северодвинском привело к потере ракеты и человеческим жертвам.
Комментарии279
Армия , Видео , Оружие
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