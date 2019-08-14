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Раскрыта дальнейшая судьба «Лошарика» 

Рамблер 30 минут назад
Восстановление подводного аппарата АС-31 — «Лошарик» — получившего повреждения во время пожара в Баренцевом море, начнется осенью в Центре судоремонта «Звездочка». Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе России сообщает ТАСС.
По данным источника, «Лошарик» отбуксируют для проведения ремонта и «на первом этапе откачают воду».
«Проведут дефектацию титанового корпуса и внутренних помещений, после будет составлен технический проект на работы по ремонту и восстановлению», — пояснил он.
Источник в оборонно-промышленном комплексе России также отметил, что, по предварительной оценке, «огнем серьезно повреждено и подлежит замене радиоэлектронное оборудование, автоматика, акустическое и навигационное оборудование, системы жизнеобеспечения».
К ремонту «Лошарика» будут привлечены специалисты ЦКБ морской техники «Рубин» и изготовителя аппарата «Севмаша», на котором изготовят новые титановые части корпуса для замены поврежденных пожаром, со ссылкой на источник сообщает издание.
По данным Минобороны России, пожар на борту глубоководного аппарата произошел 1 июля во время батиметрических измерений. В результате ЧП погибли 14 моряков-подводников, в том числе Герои России. По словам министра обороны Сергея Шойгу, основной причиной произошедшего стал «пожар в аккумуляторном отсеке», который «получил некое распространение».
Комментарии5
Армия , Видео , Оружие , Центр судоремонта "Звездочка" , Севмаш , ЦКБ "Рубин" , ИТАР-ТАСС
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