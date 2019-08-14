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США начали обсуждать с союзниками размещение новых ракет в Азии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вашингтон и союзники США в Азии обсуждают развертывание новых ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщила замглавы Госдепа по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
Решение о размещении ракет страны примут самостоятельно, «это не одностороннее решение США», подчеркнула Томпсон.
По ее словам, реакция союзников США на выход американской стороны из ДРСМД была «положительной». США рассчитывают, что в работе над новым соглашением примет участие не только Москва, но и Пекин, передает ТАСС.
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Армия , Оружие , США , Андреа Томпсон , Госдеп США , ИТАР-ТАСС
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