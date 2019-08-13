Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп: разведка США сообщила, что Китай стягивает силы к границам Гонконга 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Американская разведка располагает информацией о том, что китайские власти стягивают войска к границам специального автономного района Гонконг. Соответствующее сообщение разместил во вторник в Twitter президент США Дональд Трамп.
"Наша разведка проинформировала нас о том, что китайское правительство перебрасывает войска на границу с Гонконгом. Все должны сохранять спокойствие и быть осторожными!" — написал президент.
Глава государства также заявил, что не понимает, почему Вашингтон обвиняют в причастности к беспорядкам в специальном административном районе Китая.
"Многие винят меня и Соединенные Штаты в проблемах, которые имеют место в Гонконге. Почему? Даже представить себе не могу", — написал он.
В конце июля госсекретарь США Майкл Помпео назвал нелепыми обвинения МИД КНР в причастности Соединенных Штатов к беспорядкам.
Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.
11 августа в разных районах города прошли очередные несанкционированные антиправительственные демонстрации. Полицейские в отдельных случаях применили для разгона собравшихся слезоточивый газ и резиновые пули. 40 человек получили ранения. Демонстранты обвиняют полицию в излишней жестокости и собираются провести новые крупные акции протеста.
ТАСС: последние новости
Reuters: администрация США считает, что Россия ставит под сомнение продление СНВ-3 В НАТО прокомментировали инцидент с самолетом, в котором летел Шойгу Турция ожидает поставки второй батареи С-400 в августе или в сентябре
Комментарии
Армия , Азия , Войска , США , Майкл Помпео , Кэрри Лам , Дональд Трамп , МИД , Гонконг , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН заявили об «отчаянном положении» украинцев в Крыму9
США задумались о судьбе СНВ-3 после взрыва в РФ118
«Ужасное решение». Трамп пригрозил выходом из ВТО9
НАТО объяснило сближение с самолетом Шойгу163
Пока вы не уснули: почему Польша ополчилась на РФ52
Видео
00:40
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
Армия
00:58
Украина создаст вокруг Крыма режимный район
Политика В мире
00:40
НАТО объяснило сближение с самолетом Шойгу
Армия
00:40
Пока вы не уснули: почему Польша ополчилась на РФ
В мире
05:05
РФ симметрично ответила Киеву на высылку дипломата
Политика
02:27
Нелепица. В РФ отреагировали на новую инициативу Зеленского
Политика
00:40
Инцидент с бортом Шойгу попал на видео
Армия Оружие
00:43
Москвичей возмутила Лопырева в соцрекламе
Новости Москвы
03:20
Названа средняя зарплата менеджмента Роскосмоса
Наука и техника
05:03
Кремль ответил Трампу о ракетных разработках
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение