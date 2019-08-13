Трамп: разведка США сообщила, что Китай стягивает силы к границам Гонконга

Дональд Трамп. Американская разведка располагает информацией о том, что китайские власти стягивают войска к границам специального автономного района Гонконг . Соответствующее сообщение разместил во вторник в Twitter президент США

"Наша разведка проинформировала нас о том, что китайское правительство перебрасывает войска на границу с Гонконгом. Все должны сохранять спокойствие и быть осторожными!" — написал президент.

Глава государства также заявил, что не понимает, почему Вашингтон обвиняют в причастности к беспорядкам в специальном административном районе Китая.

"Многие винят меня и Соединенные Штаты в проблемах, которые имеют место в Гонконге. Почему? Даже представить себе не могу", — написал он.

В конце июля госсекретарь США Майкл Помпео назвал нелепыми обвинения МИД КНР в причастности Соединенных Штатов к беспорядкам.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

11 августа в разных районах города прошли очередные несанкционированные антиправительственные демонстрации. Полицейские в отдельных случаях применили для разгона собравшихся слезоточивый газ и резиновые пули. 40 человек получили ранения. Демонстранты обвиняют полицию в излишней жестокости и собираются провести новые крупные акции протеста.