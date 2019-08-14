СНВ-3 вслед за ДРСМД. Штаты хотят выйти из еще одного договора по оружию

НСН собрала экспертные мнения относительно перспектив непродления Вашингтоном Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Соединенные Штаты обсуждают идею выхода из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Высокопоставленный представитель американской администрации в интервью Reuters отметил, что США связывают взрыв на военном полигоне под Северодвинском с проведением испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты. «Это вызывает вопросы по поводу необходимости продления СНВ-3 на пятилетний срок», — отметил собеседник агентства. По его словам, произошедшее потенциально может стать «существенным препятствием» для дальнейшего развития российской программы разработки такого оружия. При этом Вашингтон пока не может однозначно заключить, носил ли взрыв радиоактивный характер. Подобные сообщения о нежелании Вашингтона продлевать Договор по CНВ-3 появляются уже не первый раз. Так в октябре 2018 года сотрудник Белого дома отмечал, что продление существующего документа «маловероятно». Тогда же член Совфеда , ветеран СВР Игорь Морозов предположил, что США под различными предлогами готовят почву для отказа от Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. По словам Морозова, американцам нужно наращивать свой ядерный потенциал для поддержания глобального доминирования. Они решительно настроены нарастить в кратчайшие сроки количество ракет малой и средней дальности и ракет гиперзвукового направления. В свою очередь, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев напомнил, что СНВ-3 основан на абсолютном паритете ядерных сил России и США. Госдума усомнилась в реальности перехода к «новой эре» контроля над вооружениями «Его смысл, как и всех предыдущих соглашений в данной сфере, именно в том, чтобы не допустить „превосходства в ядерной сфере“ любой из сторон. И именно это основополагающее обстоятельство обеспечивает глобальную стратегическую безопасность. Нынешний договор истекает в 2021 году и не предусматривает автоматического продления: если до того стороны не договорятся о дальнейших шагах, он просто прекратит своё действие, и ядерное оружие более не будет ограничиваться никакими юридическими обязательствами», — обрисовал мрачные перспективы сенатор. СНВ-3 станет вторым после российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года, который Штаты отказываются соблюдать. Но президент Трамп ранее заявлял, что надежды на соблюдение ядерного перемирия между Москвой и Вашингтоном остается. В эфире НСН директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев , отметил, что это заявление главы Белого дома оставляет повод для острожного пессимизма. «Единственное позитивное, что можно сказать по поводу высказывания Трампа, это то, что все-таки США озабочены тем, что все имевшиеся соглашения, касавшиеся ограничения вооружения, либо прекращают свое действие, в результате действий американской стороны в одностороннем порядке, либо истекает срок их действия, как СНВ-3. Конечно, это вопрос, что остается и США, и России, и другим странам, полное отсутствие каких-либо соглашений и каких-либо договоренностей об ограничении вооружения. Это, конечно, ненормальная ситуация. До сих пор США так не ставили вопрос. И тот факт, что Трамп все-таки упомянул необходимость заключения какого-либо соглашения, это все-таки позитивный факт», — отметил американист. Напомним, взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа, ЧП погибли двое военных и пять сотрудников госкорпорации «Росатом»