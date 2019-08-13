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В НАТО прокомментировали инцидент с самолетом, в котором летел Шойгу 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Истребители НАТО приблизились во вторник над Балтийским морем к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу для идентификации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе альянса.
"Самолеты из миссии "воздушной полиции" НАТО на Балтике поднимались в воздух, чтобы идентифицировать самолет, который летел близко к воздушному пространству альянса. Как только идентификация была проведена, самолет [НАТО] вернулся на базу. НАТО не имела информации, кто был на борту российского самолета", — сообщили в пресс-службе.
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Армия , Войска , Оружие , Сергей Шойгу , НАТО
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