Истребители НАТО приблизились во вторник над Балтийским морем к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу для идентификации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе альянса.
"Самолеты из миссии "воздушной полиции" НАТО на Балтике поднимались в воздух, чтобы идентифицировать самолет, который летел близко к воздушному пространству альянса. Как только идентификация была проведена, самолет [НАТО] вернулся на базу. НАТО не имела информации, кто был на борту российского самолета", — сообщили в пресс-службе.