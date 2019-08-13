НАТО объяснило сближение с самолетом Шойгу

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НАТО подтвердила, что ее истребитель сопровождал российский самолет 

РИА Новости 29 минут назад
В НАТО подтвердили, что истребитель альянса приближался в небе над Балтикой к российскому самолету для его идентификации, но не располагают данными о том, кто находился на борту.
Минобороны России во вторник сообщило, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, однако летчики Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко.
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
"Российский самолет, сопровождаемый по крайней мере одним российским истребителем, был ранее сегодня отслежен над Балтийским морем", — заявил во вторник РИА Новости чиновник альянса.
По его словам, истребители из состава балтийской миссии воздушного патрулирования НАТО были направлены для "идентификации самолета, который летел близко к воздушному пространству союзников".
"Как только идентификация самолета была выполнена, самолеты НАТО вернулись на базу", — отметил чиновник, добавив, что "НАТО не располагает информацией о том, кто находился на борту".
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Армия , Видео , Сергей Шойгу , Министерство обороны , НАТО , РИА Новости
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