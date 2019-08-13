НАТО объяснило сближение с самолетом Шойгу

НАТО подтвердила, что ее истребитель сопровождал российский самолет

НАТО подтвердили, что истребитель альянса приближался в небе над Балтикой к российскому самолету для его идентификации, но не располагают данными о том, кто находился на борту.

"Российский самолет, сопровождаемый по крайней мере одним российским истребителем, был ранее сегодня отслежен над Балтийским морем", — заявил во вторник РИА Новости чиновник альянса.

По его словам, истребители из состава балтийской миссии воздушного патрулирования НАТО были направлены для "идентификации самолета, который летел близко к воздушному пространству союзников".