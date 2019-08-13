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НАТО объяснило сближение с самолетом Шойгу 

Рамблер 18 минут назад
В НАТО подтвердили, что истребитель альянса приближался к российскому самолету в небе над нейтральными водами Балтийского моря.
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
«Российский самолет, сопровождаемый по крайней мере одним российским истребителем, был ранее сегодня отслежен над Балтийским морем», — приводит РИА «Новости» слова чиновника альянса.
При этом в НАТО заявили, что не располагают данными, кто находился в самолете.
"Как только идентификация самолета была выполнена, самолеты НАТО вернулись на базу", — отметил чиновник.
Ранее сообщалось, что истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету с министра обороны России Сергея Шойгу, однако сопровождавшие борт министра истребители Су-27 не дали самолету альянса подойти близко.
Армия , Видео , Сергей Шойгу , НАТО , РИА Новости
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