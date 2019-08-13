НАТО объяснило сближение с самолетом Шойгу

НАТО подтвердили, что истребитель альянса приближался к российскому самолету в небе над нейтральными водами Балтийского моря.

«Российский самолет, сопровождаемый по крайней мере одним российским истребителем, был ранее сегодня отслежен над Балтийским морем», — приводит РИА «Новости» слова чиновника альянса.

При этом в НАТО заявили, что не располагают данными, кто находился в самолете.

"Как только идентификация самолета была выполнена, самолеты НАТО вернулись на базу", — отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету с министра обороны России Сергея Шойгу, однако сопровождавшие борт министра истребители Су-27 не дали самолету альянса подойти близко.