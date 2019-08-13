Инцидент с бортом Шойгу попал на видео

Появилось видео с попыткой истребителя НАТО подлететь к борту Шойгу

Как следует из релиза военного ведомства, инцидент произошел, когда самолет с министром следовал с эскортом из двух истребителей Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву.

Над нейтральными водами Балтики к борту Шойгу попытался приблизиться F-18, однако летчики Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко.