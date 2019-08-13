Инцидент с бортом Шойгу попал на видео

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Появилось видео с попыткой истребителя НАТО подлететь к борту Шойгу 

РИА Новости 32 минуты назад
Минобороны России во вторник опубликовало видео, как истребитель НАТО F-18 пытается приблизиться к борту министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря.
Как следует из релиза военного ведомства, инцидент произошел, когда самолет с министром следовал с эскортом из двух истребителей Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву.
Над нейтральными водами Балтики к борту Шойгу попытался приблизиться F-18, однако летчики Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко.
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Армия , Видео , Оружие , Сергей Шойгу , Министерство обороны , НАТО
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