В России описали устройство ядерного «Буревестника»

Произошедший 8 августа на военном полигоне под Северодвинском (Архангельская область) взрыв вызван испытаниями ракеты с неограниченной дальностью полета, имеющей твердотопливный стартовый двигатель и воздушно-реактивный маршевый электродвигатель, написал в Facebook авиационный эксперт Вадим Лукашевич.

Согласно специалисту, стартовый двигатель, работающий на твердом смесевом химическом топливе, обеспечивает старт и разгон ракеты до крейсерской скорости полета, после чего выключается. «А дальше начинает работать обычный воздушно-реактивный двигатель [ВРД] с вращающимся винтом или компрессором, приводимым в движение не продуктами горения авиационного топлива (как у обычных ВРД), а электричеством, поступающим от радиоизотопного источника энергии», — уверен эксперт.

Лукашевич уточнил, что такой источник «не является ядерным редактором в полном смысле слова, потому что в нем отсутствует управляемая реакция деления ядер».

«Там находится активный изотоп, создающий очень высокую температуру, напрямую преобразовываемую в электричество. По сути, это высокоэффективный радиоизотопный термоэлектрический преобразователь. Маршевый двигатель может работать очень долго, сутки, недели или несколько месяцев, и это определяется не запасом авиатоплива (его просто нет), а ресурсом движущихся механических частей двигателя», — полагает специалист.

По мнению эксперта, «создаваемое оружие слишком опасно, чтобы его создавать и испытывать, производить и накапливать».

12 августа «Лента.ру» писала, что испытанная под Северодвинском ракета должна получить как минимум две ступени, первая из которых оснащается ракетной или авиационной двигательной установкой (ДУ) с децилином или гептилом в качестве топливного компонента, а вторая — ВРД с одним или несколькими радиоизотопными термоэлектрическими генераторами (РИТЭГ).

9 августа на Западе предположили, что чрезвычайное происшествие в Архангельской области связано с испытаниями элементов крылатой ракеты глобальной дальности «Буревестник», которая должна оснащаться малогабаритной ядерной энергоустановкой (ЯЭУ).

Произошедший 8 августа на военном полигоне под Северодвинском взрыв, обусловленный, согласно официальным данным, инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной ДУ, вызвал гибель семи военных и гражданских специалистов.