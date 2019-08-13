Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу

Министр обороны следовал из Калининграда в Москву в сопровождении двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27. Они оттеснили самолет НАТО, не дав ему приблизиться к борту Шойгу.

Ранее министр обороны прибыл в Калининград с рабочей поездкой, в ходе которой посетил конкурс Армейских международных игр «Морской десант» на полигоне Хмелевка.