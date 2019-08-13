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Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой 

РИА Новости 13 минут назад
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, однако его отогнали российские Су-27.
Самолет, в котором находился глава Минобороны РФ, следовал с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву.
Над нейтральными водами Балтики к борту главы военного ведомства попытался приблизиться самолет НАТО F-18, однако летчики Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру.
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Армия , Видео , Сергей Шойгу , Министерство обороны , НАТО
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