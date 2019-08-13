Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой

Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, однако его отогнали российские Су-27.

Самолет, в котором находился глава Минобороны РФ , следовал с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву.

Над нейтральными водами Балтики к борту главы военного ведомства попытался приблизиться самолет НАТО F-18, однако летчики Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру.