Установлен приблизившийся к самолету Шойгу истребитель НАТО

По их данным, на опубликованных Минобороны кадрах можно заметить самолет, напоминающий F/A-18 Hornet. Он принадлежит Испании, однако базируется в литовском Шяуляйе с мая по 31 августа. Эти самолеты — часть воздушной полиции НАТО, а их миссия заключается в охране воздушного пространства прибалтийских стран.

Ранее в НАТО объяснили, что российский самолет летел близко к пространству НАТО, поэтому к нему были направлены истребители из состава балтийской миссии воздушного патрулирования организации. Альянс не знал о том, кто находился на борту российского воздушного судна.

13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу. Российский борт сопровождали два истребителя Су-27 морской авиации Балтийского флота. Оттеснение иностранного истребителя попало на видео.