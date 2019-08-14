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Установлен приблизившийся к самолету Шойгу истребитель НАТО 

Lenta.ru + ещё 47 1 час назад
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Истребитель НАТО F-18, который попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, принадлежит ВВС Испании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на испанские СМИ.
По их данным, на опубликованных Минобороны кадрах можно заметить самолет, напоминающий F/A-18 Hornet. Он принадлежит Испании, однако базируется в литовском Шяуляйе с мая по 31 августа. Эти самолеты — часть воздушной полиции НАТО, а их миссия заключается в охране воздушного пространства прибалтийских стран.
Ранее в НАТО объяснили, что российский самолет летел близко к пространству НАТО, поэтому к нему были направлены истребители из состава балтийской миссии воздушного патрулирования организации. Альянс не знал о том, кто находился на борту российского воздушного судна.
13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу. Российский борт сопровождали два истребителя Су-27 морской авиации Балтийского флота. Оттеснение иностранного истребителя попало на видео.
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Комментарии28
Армия , В мире , Сергей Шойгу , Министерство обороны , НАТО , Испания
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