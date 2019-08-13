Сирийские танкисты «прокачали» Т-72

Бойцы сирийских правительственных войск основательно доработали танк Т-72АВ.

Судя по фотографиям, появившимся в Сети, этот "семьдесят второй" получил комплекс оптико-электронного подавления Sarab-2. Данная разработка местной оборонной промышленности хорошо показала себя в ходе боевых действий — она успешно нейтрализует управляемые противотанковые ракеты противника.

Также эксперты обратили внимание на расположенную над стволом 125-мм пушки 2А46 "коробку". По всей видимости, там находится камера тепловизонного устройства Viper-72, также разработанного и изготовляемого небольшими партиями в Сирии.

Впервые такие приборы были замечены несколько лет назад. Помимо Т-72 их модификации устанавливались также на Т-55 и Т-55МВ. Разумеется, они не настолько совершенны, как ночные прицелы на Т-90А, но их применение значительно повышало возможности танков во время боевых операций в темное время суток.

Также многие увидели на снимках смонтированную на верхней лобовой детали корпуса инфракрасную видеокамеру, которая помогает механику-водителю выполнять свои обязанности.

Отмечается, что это устройство, по всей видимости, было приобретено в интернет-магазине по невысокой цене и может стать своеобразной альтернативой штатным приборам.