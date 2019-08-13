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В Су-25 поставят катапульту с подогревом 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: Alex Beltyukov/Wikimedia.org
Катапультные кресла фронтовых бомбардировщиков Су-24 и штурмовиков Су-25 модернизируют, снабдив их подогревом.
— В глубокой модернизации имеющихся кресел смысла пока нет. Срок их эксплуатации достигает 40 лет и высказываются предложения о его продлении, — рассказал РИА Новости генеральный директор — главный конструктор НПО "Звезда" Сергей Поздняков.
Боевые самолеты помоложе: истребители Су-27 поздних серий, Су-30СМ, Су-35, фронтовые бомбардировщики Су-34, — оснащаются подогревом сидений штатно.
Научно-производственное объединение "Звезда" имени Г. И. Северина занимается разработкой систем жизнеобеспечения высотных полетов и космических исследований, средств аварийного спасения и систем дозаправки самолетов топливом в полете. Среди продукции предприятия космические скафандры, катапультные кресла, средства аварийного покидания самолетов и другое оборудование.
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Армия , Оружие , Сергей Поздняков , РИА Новости
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