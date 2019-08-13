В Су-25 поставят катапульту с подогревом

Катапультные кресла фронтовых бомбардировщиков Су-24 и штурмовиков Су-25 модернизируют, снабдив их подогревом.

— В глубокой модернизации имеющихся кресел смысла пока нет. Срок их эксплуатации достигает 40 лет и высказываются предложения о его продлении, — рассказал РИА Новости генеральный директор — главный конструктор НПО "Звезда" Сергей Поздняков.

Боевые самолеты помоложе: истребители Су-27 поздних серий, Су-30СМ, Су-35, фронтовые бомбардировщики Су-34, — оснащаются подогревом сидений штатно.

Научно-производственное объединение "Звезда" имени Г. И. Северина занимается разработкой систем жизнеобеспечения высотных полетов и космических исследований, средств аварийного спасения и систем дозаправки самолетов топливом в полете. Среди продукции предприятия космические скафандры, катапультные кресла, средства аварийного покидания самолетов и другое оборудование.