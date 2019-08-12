СМИ: первая группа военных США прибыла в турецкий Центр совместных операций

Группа военнослужащих США в понедельник прибыла в Турцию для несения службы в Центре проведения совместных операций, о создании которого 7 августа договорились Анкара и Вашингтон. Об этом сообщил телеканал CNN Turk.

Военные прибыли в город Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией . Всего в центре будут служить 90 представителей армии США.

Центр проведения совместных операций организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы.

Дискуссия о создании такой зоны, которая включала бы и бесполетную зону, началась еще в 2013 году. Было проведено несколько раундов переговоров между Анкарой и Вашингтоном, однако каждый раз по ряду причин стороны не могли прийти к соглашению. Договоренности были достигнуты в ходе переговоров с американскими военными в Анкаре 5-7 августа.