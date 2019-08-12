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Шойгу представили разработки новых боевых роботов 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Министру обороны РФ Сергею Шойгу в ходе посещения Уралвагонзавода представили новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса.
В ходе своего визита на предприятие министр проверил ход выполнения Гособоронзаказа на Уралвагонзаводе, посетил цех сборки танков, а также заслушал доклады руководства завода в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа.
Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов продемонстрировал главе военного ведомства новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе Т-72Б3
Каждый из комплексов будет иметь индивидуальное целевое назначение. Один из них представляет из себя безэкипажную боевую машину с тяжелым вооружением, второй — безэкипажную боевую машину с автоматическими пушками.
Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.
В данный момент в России создана БМПТ «Терминатор», предназначенная для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения.
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Армия , Оружие , Сергей Шойгу , Андрей Терликов , Министерство обороны , Уралвагонзавод
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