Министру обороны РФ Сергею Шойгу в ходе посещения Уралвагонзавода представили новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса.
В ходе своего визита на предприятие министр проверил ход выполнения Гособоронзаказа на Уралвагонзаводе, посетил цех сборки танков, а также заслушал доклады руководства завода в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа.
Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов продемонстрировал главе военного ведомства новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе Т-72Б3
Каждый из комплексов будет иметь индивидуальное целевое назначение. Один из них представляет из себя безэкипажную боевую машину с тяжелым вооружением, второй — безэкипажную боевую машину с автоматическими пушками.
Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.
В данный момент в России создана БМПТ «Терминатор», предназначенная для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения.