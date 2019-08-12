Шойгу представили разработки новых боевых роботов

В ходе своего визита на предприятие министр проверил ход выполнения Гособоронзаказа на Уралвагонзаводе, посетил цех сборки танков, а также заслушал доклады руководства завода в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа.

Каждый из комплексов будет иметь индивидуальное целевое назначение. Один из них представляет из себя безэкипажную боевую машину с тяжелым вооружением, второй — безэкипажную боевую машину с автоматическими пушками.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

В данный момент в России создана БМПТ «Терминатор», предназначенная для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения.