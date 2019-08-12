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Американский самолет провел разведку у границы Калининградской области 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: © Фото : Mike Freer
Самолет ВВС США провел наблюдательный полет у российских границ, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
По данным портала, радиоразведчик RC-135U Combat Sent с бортовым номером 64-14847 был замечен в воздушном пространстве Германии в 07:40 мск.
Позже, в 08:35, воздушное судно пролетело над Калининградской областью.
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России.
Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.
Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей, несмотря на призывы со стороны Минобороны.
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Армия , Войска , Министерство обороны , Пентагон , Германия , Калининградская Область , США
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