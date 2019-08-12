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«Без гонки вооружений»: Раскрыт план НАТО по «устрашению» России 

Рамблер + ещё 2 29 минут назад
В НАТО считают, что военная стратегия Москвы представляет угрозу, в первую очередь, для европейцев и после официального прекращения действия ДРСМД альянс делает ставку как устрашение России, так и на политический диалог. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
По данным издания, с официальным окончанием действия ДРСМД, который генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и другие высокопоставленные представители альянса любят называть «столпом европейской архитектуры безопасности», началось новое летоисчисление.
При этом автор статьи отмечает, что Столтенберг попытался не драматизировать ситуацию, когда стало ясно, что Россия не собирается ни в чем уступать, и заявлял, что все действия альянса будут «взвешенными, согласованными и оборонительными». Однако даже сейчас, после выхода Москвы из соглашения, генсек НАТО по-прежнему отказывается подробно говорить о том, что намерен предпринять альянс, подчеркивает издание.
Так, согласно статье, Столтенберг объявил, что НАТО не хочет новой гонки вооружений и пообещал широкий спектр военных, политических и дипломатических реакций. Среди них называются: военные учения, усиленное наблюдение, использование данных спецслужб, а также радаров систем ПРО, увеличение неядерной мощи вооружённых сил и инициативы по разоружению.
В ответ на действия России НАТО приняло решение разместить ракеты систем ПВО в Польше и Румынии, в чём Москва усматривает нарушение договора 1987 года. НАТО в будущем собирается делать ставку на комбинацию военного устрашения Москвы и политического диалога, при этом альянс опасается возможности региональных войн и вероятной победы России, отмечает издание.
При этом, согласно статье, еще до споров по поводу будущего ДРСМД, НАТО приняло ряд решений по более быстрому реагированию на действия России, среди которых: троекратное увеличение контингента сил быстрого реагирования и увеличение военного присутствия в восточных странах альянса — в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.
Ожидается, что в ближайшие месяцы НАТО должно конкретизировать, каким образом оно собирается лучше реагировать на возможные угрозы посредством военных учений, отмечает немецкая газета.
Бессрочный договор о РСМД был подписан в 1987 году. СССР и США договорились уничтожить и больше не производить баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности. Соединенные Штаты приостановили свое участие в договоре со 2 февраля, обвинив Россию в «существенном нарушении» и дав Москве шесть месяцев на возвращение «к полному и проверяемому соблюдению договора». Со 2 августа США вышли из договора.
Комментарии145
Армия , Видео , Войска , Оружие , Йенс Столтенберг , НАТО , Москва
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