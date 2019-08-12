Эксперт оценил вероятность покупки Турцией Су-35

Контракт на поставку Турции российских истребителей Су-35 вполне реален, Анкара могла бы закупить несколько десятков таких самолетов, заявил в понедельник РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко

Об интересе Турции к российским истребителям поколения 4++ написала местная газета Yeni Şafak со ссылкой на военный источник. По ее информации, заинтересованные ведомства оценят российское предложение и, в случае положительного решения, дадут старт переговорам.

"Эта сделка вполне вероятна. Очевидно, что речь может идти о нескольких десятках таких машин, точное число определится по итогам переговоров", — сказал Коротченко.

Основной вопрос, по его словам, — где Турция будет брать деньги.

"Возможен вариант, аналогичный закупке С-400, когда часть контракта была оплачена за счет российского кредита", — полагает собеседник агентства.

Эксперт отметил, что новая сделка вызовет недовольство у США, однако позитивный опыт поставок систем ПВО С-400 дает надежду на то, что Анкара не поддастся угрозам Вашингтона.

Несмотря на то, что Су-35, в отличие от американского F-35, не является истребителем пятого поколения, он отвечает требованиям ВВС Турции, полагает глава ЦАМТО.

"Это отличный самолет поколения 4 ++, обладающий широким спектром управляемых вооружений. Турции нужно думать, прежде всего, об усилении военного потенциала, и Су-35 ей такое качество даст. За исключением внутрифюзеляжного размещения ракет и крейсерского сверхзвукового режима полета, Су-35 обладает всеми качествами истребителя пятого поколения", — отметил Коротченко.

Как заявил ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов , Москва готова продать Анкаре Су-35, если та пожелает. Президент Реджеп Эрдоган со своей стороны сообщил, что если США откажутся продать Турции F-35 в ответ на закупку С-400, она будет искать подобную технику "в другом месте".

Су-35 — многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двигателями, управляемыми вектором тяги. Поколение 4++ указывает, что по совокупности характеристики истребителя приближены к характеристикам истребителя пятого поколения.