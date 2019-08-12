Пакистан перебросил военную технику на границу с Индией, сообщили СМИ

Пакистан на фоне сохраняющихся трений с Индией вокруг спорного региона Кашмир начал перебрасывать свою военную технику к индийской границе, передает в понедельник агентство индийское ANI со ссылкой на правительственные источники.

"В воскресенье три транспортных самолета С-130 ВВС Пакистана доставили военную технику на военную базу Скарду, расположенную вблизи исторической области Ладакх (принадлежит Индии — ред.). Индийские ведомства внимательно следят за перемещениями пакистанских военных в приграничных районах", — сообщили собеседники агентства.

По их данным, доставленное вооружение впоследствии может быть использовано армией соседней страны для поддержки ударов ВВС — аналогичных тем, что были совершены по индийской части Кашмира в феврале текущего года. Следующим шагом со стороны Исламабада, полагают источники, станет перебазирование на базу Скарду истребителей-бомбардировщиков Ченду FC-1 Сяолун.

На прошлой неделе, 5 августа, президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.